Деньги 16 мая 2023, 11:31 Набиуллина призвала максимально сохранить интегрированность России в глобальный финансовый рынок Глава ЦБ: России нужно максимально сохранить интегрированность в глобальный рынок финансов РИА «Новости»

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России необходимо постараться максимально сохранить интегрированность отечественного финансового рынка в глобальный и продолжить привлекать иностранных инвесторов. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Руководитель ЦБ обратила внимание, что Россия стала более закрытой. Набиуллина назвала эту закрытость вынужденной. Центробанк как регулятор собирается работать на обеспечение максимально возможной в нынешних условиях открытости, отметила глава Банка России.

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«Мне кажется, нам нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка в глобальный рынок», — подчеркнула руководитель ЦБ РФ.

Она добавила, что одним из направлений работы должно стать привлечение в Россию иностранных инвесторов, хотя говорить об этом сейчас не модно. Это могут быть инвесторы как из дружественных, так и из недружественных государств, если они готовы вкладываться в российскую экономику, заявила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка сообщила, что в РФ запретят торговать акциями недружественных компаний оборонно-промышленного комплекса. По словам Набиуллиной, такие ценные бумаги пропадут из оборота на бирже.