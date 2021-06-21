Набиуллина посоветовала не инвестировать в криптовалюты

Вкладывать сбережения в криптоактивы опасно. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, цены на криптовалюту очень волатильны, поэтому потери могут оказаться колоссальными.

«Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае вот сюда точно не нужно», — сказала Набиуллина в интервью сайту kp.ru.

Глава ЦБ добавила, что копить лучше в той валюте, в которой будешь тратить. Она отметила, что когда какая-то валюта долгое время растет или падает, все равно нельзя предугадать, каким будет курс в момент, когда нужны будут деньги. Глава ЦБ подчеркнула, что потерять на валютном рынке намного легче, чем заработать.

Она рекомендовала инвесторам тщательно изучать продукты и критически относиться к рекламе. В частности, к той, где говорится о высокой доходности и отсутствии рисков.

Глава Банка России в интервью рассказала, что в ближайшие месяцы в стране может вырасти инфляция. Снижение темпов роста ожидается осенью. По расчетам Центробанка, инфляция достигнет 4% во второй половине 2022 года.