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    21 июня 2021, 09:24

    Набиуллина посоветовала не инвестировать в криптовалюты

    Наза Салех Захи

    Вкладывать сбережения в криптоактивы опасно. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина посоветовала не инвестировать в криптовалюты

    По ее словам, цены на криптовалюту очень волатильны, поэтому потери могут оказаться колоссальными.

    «Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае вот сюда точно не нужно», — сказала Набиуллина в интервью сайту kp.ru.

    Глава ЦБ добавила, что копить лучше в той валюте, в которой будешь тратить. Она отметила, что когда какая-то валюта долгое время растет или падает, все равно нельзя предугадать, каким будет курс в момент, когда нужны будут деньги. Глава ЦБ подчеркнула, что потерять на валютном рынке намного легче, чем заработать.

    Она рекомендовала инвесторам тщательно изучать продукты и критически относиться к рекламе. В частности, к той, где говорится о высокой доходности и отсутствии рисков.

    Глава Банка России в интервью рассказала, что в ближайшие месяцы в стране может вырасти инфляция. Снижение темпов роста ожидается осенью. По расчетам Центробанка, инфляция достигнет 4% во второй половине 2022 года.