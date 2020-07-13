Набиуллина пообещала, что деноминации в России не будет

«У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках», — уточнила Набиуллина.

Слухи о приближающейся денежной реформе в России усилились после заявления руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева. Он посчитал, что такая мера необходима, потому что в стране увеличилось количество наличных денег.

Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал «360», что деноминация в России не требуется, потому что сейчас в стране нет гиперинфляции. Плюс он подчеркнул, что эта процедура достаточно затратная, потому что производство новых купюр требует денег на бумагу, чернила, нанесение защитных элементов и другие нюансы.