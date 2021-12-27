Набиуллина оценила уровень инфляции по итогам года

Инфляция в РФ по итогам года окажется немного больше 8%. Такими данными поделилась с журналистами канала «Россия 1» глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», — сказала она.

Российская инфляция росла в течение всего уходящего года. При этом в ноябре она составила максимум с начала 2016 года — 8,4%. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверил, что экономика России восстановилась после стагнации из-за коронавируса. Он признал, что 2021 год был тяжелым для страны, а новый 2022 год также не обещает ничего хорошего. Однако, по словам пресс-секретаря, Россия сумела выбраться из экономической ямы, в которую попала из-за пандемии. Высокую инфляцию Песков назвал «болезнью всего мира».