Набиуллина оценила объем резервов России в золоте и юанях

Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях, заявила председатель Центробанка Набиуллина. Данные об объеме активов ЦБ опубликовали в годовом отчете регулятора.

Согласно документу, на конец 2021 года объем активов ЦБ РФ в иностранных валютах и золоте составил 612,9 миллиарда долларов, 481,4 миллиарда из них пришлись на валютные активы и 131,5 миллиарда — на золото.

«Банк России последовательно с 2014 года проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности», — пояснила Набиуллина.

Первая из них была нужна на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах и евро. А вторая — на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.

«И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях», — подчеркнула глава Банка России.

По данным регулятора, в марте международные резервы РФ снизились на 1,74%, до 606,409 миллиарда долларов.

«Подводя итог первых месяцев работы в новых условиях, можно сказать, что нам удалось обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы в крайне агрессивной внешней среде», — подчеркнули в ЦБ.

Представители регулятора отметили, что это поддержит начинающийся процесс перестройки экономики, производственных и логистических цепочек, а также структуры занятости.

«Банк России будет учитывать ход этих процессов в своей политике <…> и тем самым создавать условия для возвращения экономики к устойчивому и сбалансированному росту, для сохранения и повышения благосостояния граждан», — говорится в отчете Центробанка.