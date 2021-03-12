Набиуллина объяснила, почему цены на продукты в России будут расти

В ЦБ РФ заявили о росте инфляционного давления, которое усилилось в последнее время. Регулятор не стал менять свой прогноз насчет пика инфляции, который придется на март–апрель 2021 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью газете «Известия», что оценки по поводу инфляционного максимума сохраняются.

«Пик останется на уровнях, соответствующих нашему базовому сценарию, если не будет никаких новых серьезных изменений на рынках», — подчеркнула она.

По словам Набиуллиной, причин высокого показателя по инфляции несколько. Среди них — глобальная ситуация на товарных рынках, растущие цены на повседневные товары, в том числе продукты, и перенос ослабления валютного курса.

«Именно на них реагируют инфляционные ожидания. А их рост, в свою очередь, создает риск вторичных эффектов, которые могут поддерживать высокий инфляционный фон достаточно долго», — сказала глава ЦБ РФ.

В регуляторе не стали давать точную оценку ожидаемого прироста цен из-за повышения инфляционных ожиданий.

«Здесь, скорее, действует такая логика: когда люди ждут дальнейшего подорожания товаров, они готовы раньше покупать и больше заплатить за те или иные продукты, поэтому срабатывают вторичные эффекты», — пояснила Набиуллина. Она добавила, что в странах с низкой инфляцией роста цен нет благодаря тому, что «ожидания заякорены». В России пока что такого эффекта нет.

Тем не менее Банк России внимательно мониторит ситуацию и повысил оценки инфляции на 2021 год.