Набиуллина объяснила укрепление рубля

С января рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Он вырос примерно на 8,5% к доллару и почти на 11% к евро.

Рубль укрепился несмотря на международные санкции.

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«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила Набиуллина.

При этом условия санкций заставляют ЦБ быть более осмотрительным. Россия привыкла к постоянным ограничениям, дискуссиям по поводу них и подготовке очередных санкций. В связи с этим специалисты все изучают, просчитывают и готовятся к возможному рисковому сценарию. Для боевой готовности к возможному давлению санкций сотрудники Центробанка смотрят на разные аспекты финансовой стабильности, добавила Набиуллина.

В начале января доллар стоил 69,47 рубля, евро — 79,46 рубля. А 27 ноября курс ЦБ составил 64,08 рубля за американскую валюту и 70,55 рубля за европейскую.