  • Набиуллина объяснила укрепление рубля

    01 декабря 2019, 19:32

    Алена Макаренко

    Рубль укрепился в 2019 году в основном из-за притока капитала в страны с формирующимися рынками. Россия не оказалась исключением. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил телеканал «Россия-1».
    Набиуллина объяснила укрепление рубля

    С января рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Он вырос примерно на 8,5% к доллару и почти на 11% к евро.

    Рубль укрепился несмотря на международные санкции.

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    «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила Набиуллина.

    При этом условия санкций заставляют ЦБ быть более осмотрительным. Россия привыкла к постоянным ограничениям, дискуссиям по поводу них и подготовке очередных санкций. В связи с этим специалисты все изучают, просчитывают и готовятся к возможному рисковому сценарию. Для боевой готовности к возможному давлению санкций сотрудники Центробанка смотрят на разные аспекты финансовой стабильности, добавила Набиуллина.

    В начале января доллар стоил 69,47 рубля, евро — 79,46 рубля. А 27 ноября курс ЦБ составил 64,08 рубля за американскую валюту и 70,55 рубля за европейскую.