Набиуллина объяснила слова своего заместителя о поддержке пенсионеров

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сожаление о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова насчет поддержки пожилых людей. Ранее он заявил, что россияне должны прежде всего сами формировать хороший пенсионный пакет.

Набиуллина отметила, что многие люди не могут делать сбережения на старость. Она подчеркнула, что обеспечение достойных выплат для таких людей является одним из приоритетов властей. По словам главы ЦБ, сейчас идет работа над развитием негосударственных пенсионных фондов — они помогут россиянам в будущем формировать долгосрочные накопления. Кроме того, Центробанк разрабатывает способы повышения устойчивости финансовой системы, которая позволила бы людям не переживать за сохранность своих денег.

«Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе», — подчеркнула Набиуллина. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Ранее Сергей Швецов заявил, что россиянам надо помогать выходить на пенсию с хорошими пенсионными пакетами, которые они, прежде всего, должны сформировать самостоятельно. Чиновник подчеркнул, что справиться с этим людям помогут разные способы — фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.