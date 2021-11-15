Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

Решения Центрального банка России о повышении ключевой ставки оказывают видимое влияние на экономику и растущую инфляцию. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в Госдуме выступила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что влияние повышенной ставки на экономику происходит не сразу. Требуется от трех до шести кварталов, чтобы воздействие на денежно-кредитную политику оказалось видимым.

Главная цель повышения ключевой ставки — борьба с ростом инфляции, которая разрушает благополучие людей, подчеркнула глава Центробанка.

«Когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее», — подчеркнула Набиуллина.

Глава финансового регулятора отметила, что проводимые исследования показывают все большие страхи россиян от дальнейшего повышения цен. Поэтому Центральный банк вынужден вмешиваться.

«Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях», — пояснила Набиуллина.

Совет директоров Банка России на октябрьском заседании принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 процентного пункта, до 7,5%. Это уже шестое повышение в этом году ключевого финансового коэффициента. Решение об увеличении ключевой ставки руководство Центробанка приняло из-за значительного роста инфляции.