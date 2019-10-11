Набиуллина назвала вложения в криптовалюту игрой в казино

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инвестиции в криптовалюту не защищены со стороны государства и подчеркнула, что они похожи на игру в казино, и все риски полностью ложатся на плечи граждан.

По данным РИА «Новости», об этом она сообщила на встрече с участниками молодежной программы FINOdays.

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«Это действительно близко к казино, и мы изучали это явление, потому что оно массовое — мы видим, что в криптовалюту вложились многие — те, кто хотят очень быстро и легко заработать», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула разницу между вложением денег в банк и инвестициями в криптовалюту напомнив, что легко заработанные деньги быстро уходят.

«Но есть житейская мудрость, что бесплатный сыр только в мышеловке: легко заработанные деньги быстро уходят. Поэтому это тоже ваш выбор, здесь государство никак не защищает ваши инвестиции в криптовалюты в отличие от вложений в банки, в организованном рынке. Но здесь вы рискуете очень сильно», — предупредила она.

Глава ЦБ отметила, что биткоин пока держится, но курс криптовалют напоминает качели. Поэтому многие люди, которые вошли в дело на пике стоимости, сейчас потеряли очень много, сообщила «Газета.ru».

Эльвира Набиуллина также признала, что ЦБ изучает идею создания крипторубля, но усматривает больше рисков, чем необходимости в воплощении этой идеи. Тем более, что интенсивно развивающаяся система быстрых платежей (СБП) дает россиянам возможность делать моментальные переводы и платежи.