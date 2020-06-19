Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП на уровень 2019 года

Уже заметны первые признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер во многих регионах. Тем не менее еще нужно время на восстановление производственных и логистических мощностей, отметил сайт RT.

«Оценить влияние на потенциал сразу сложно, многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, ситуации с пандемией, снятием ограничений, от настроений и ожиданий бизнеса», — добавила Набиуллина.

Ранее стало известно, что ВВП России может сократиться на 4,2% по итогам 2020 года. Однако при хорошем развитии ситуации во втором полугодии можно будет говорить о 3% и даже меньшем значении. Номинальный ВВП России в апреле снизился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.