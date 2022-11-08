Набиуллина назвала сроки структурной трансформации экономики России | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 10:39 Набиуллина назвала сроки структурной трансформации экономики России Председатель Центробанка Набиуллина: трансформация экономики России продлится годы РИА "Новости"

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Экономика России проходит структурную трансформацию. Это длительный процесс, который растянется на годы, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

«По нашей оценке, она продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов», — сказала она.

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В каждой отрасли перемены проходят по-своему. Так, по словам главы Центробанка, одни ищут альтернативные рынки сбыта, другие — новых поставщиков импортного сырья, оборудования и комплектующих. Есть отрасли, которые, наоборот, обратили внимание на внутренний рынок и ориентируются на него. Производители также меняют сам продукт.

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Эльвира Набиуллина назвала структурную трансформацию сложным, многогранным процессом. Центробанк учитывает при принятии решений то, как она происходит в разрезе отдельных отраслей и регионов России. Она признала, что если разразится мировой кризис, трансформировать экономику станет труднее.

Ранее она заявила, что этот процесс начался во втором — начале третьего квартала 2022 года. Санкции стали его катализатором.