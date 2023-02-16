Деньги 16 февраля 2023, 13:36 Набиуллина назвала главный приоритет при тестировании цифрового рубля Набиуллина: главным при тестировании цифрового рубля будет вопрос безопасности РИА «Новости»

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ЦБ и участники рынка в ходе тестирования цифрового рубля будут оценивать в первую очередь его безопасность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, вопрос защиты средств людей является приоритетным, сообщил ТАСС.

«Что касается уровня защиты средств граждан на кошельках, это один из приоритетов», — отметила Набиуллина.

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Глава регулятора подчеркнула, что с начала момента разработки и создания прототипа цифрового рубля на эту тему обращали особое внимание.

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В настоящее время идет процесс тестирования с банками, уточнила она. В дальнейшем цифровой рубль будут поэтапно тестировать на реальных операциях.

«Мы прежде всего будем смотреть на вопросы информационной безопасности», — заключила председатель ЦБ.

Ранее Набиуллина сообщала, что электронные деньги будут представлять уникальные цифровые коды, равноценные бумажным рублям и другим валютам. Ими можно будет расплачиваться за товары и услуги.