Набиуллина исключила возможность дефолта

Россия имеет все возможности и ресурсы для погашения внешних долгов. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передал ТАСС.

«С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть. Желание платить тоже есть, и Минфином были продемонстрированы все варианты», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что проблемы по выплате суверенных долгов обычно связаны с бюджетом.

«У нас таких проблем нет», — подчеркнула она.

Минфин США в конце мая отказался продлевать генеральную лицензию на обслуживание внешнего долга России, таким образом провоцируя технический дефолт. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский пояснил «360», что о возможном повторении дефолта 1998 года речи не идет, поскольку тогда страна оказалась неспособна погасить долги по внутренним, а не внешним займам.