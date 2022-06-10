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    10 июня 2022, 16:30

    Набиуллина исключила возможность дефолта

    Глава ЦБ РФ Набиуллина: Россия имеет все возможности платить по внешним долгам

    Александр Блинов

    Россия имеет все возможности и ресурсы для погашения внешних долгов. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передал ТАСС.

    «С точки зрения финансовых ресурсов у нас возможности и способности все есть. Желание платить тоже есть, и Минфином были продемонстрированы все варианты», — сказала Набиуллина.

    Глава ЦБ отметила, что проблемы по выплате суверенных долгов обычно связаны с бюджетом.

    «У нас таких проблем нет», — подчеркнула она.

    Минфин США в конце мая отказался продлевать генеральную лицензию на обслуживание внешнего долга России, таким образом провоцируя технический дефолт. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский пояснил «360», что о возможном повторении дефолта 1998 года речи не идет, поскольку тогда страна оказалась неспособна погасить долги по внутренним, а не внешним займам.