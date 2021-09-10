Набиуллина исключила повышение ключевой ставки до 10%

Банк России не видит предпосылок к тому, чтобы ключевая ставка могла вырасти до 10% и выше. Но при этом в будущем она может превысит 7%, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы не видим такого сценария в обозримом будущем, который потребует от нас двузначных значений ключевой ставки», — процитировала Набиуллину газета «Ведомости».

Ключевая ставка в последний раз имела двузначное значение в 2014–2017 годах, отметило издание. На историческом максимуме в 17% годовых она находилась в конце 2014-го и начале 2015 года.

Набиуллина при этом допустила, что может потребоваться еще не одно повышение ставки. И она может оказаться выше 7%.

«Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%», — объяснила она.

В пятницу ЦБ РФ пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 0,25%, до 6,75% годовых. По словам главы регулятора, они рассматривали в том числе вариант ее сохранения на прежнем уровне, но основное обсуждение было посвящено выбору между повышением показателя на 0,25% или 0,5%.