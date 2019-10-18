Набиуллина допустила решительное снижение ключевой ставки

Обычно Центробанк России снижает ключевую ставку умеренными темпами. Но сейчас уровень инфляции находится ниже целевых показателей, поэтому возможно более решительное уменьшение. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, целевой показатель инфляции держится на уровне 3,8%, но сейчас он находится ниже этого значения. Кроме того, исчезли проинфляционные факторы конца 2018-го — начала 2019 года.

«Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — сказала Набиуллина телеканалу CNBC.

Она отметила, что когда ЦБ видит, что факторы инфляции могут внести серьезные изменения в экономический прогноз, то может изменить ставку больше, чем на обычные 25 базисных пунктов.

Центробанк 6 сентября снизил ключевую ставку до 7% годовых. В июле показатель уменьшили до 7,25 с 7,5%, а в июне снижение было с 7,75%