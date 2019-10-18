Набиуллина допустила решительное снижение ключевой ставки
ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалютыПодробнее
По ее словам, целевой показатель инфляции держится на уровне 3,8%, но сейчас он находится ниже этого значения. Кроме того, исчезли проинфляционные факторы конца 2018-го — начала 2019 года.
«Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала», — сказала Набиуллина телеканалу CNBC.
Она отметила, что когда ЦБ видит, что факторы инфляции могут внести серьезные изменения в экономический прогноз, то может изменить ставку больше, чем на обычные 25 базисных пунктов.
Центробанк 6 сентября снизил ключевую ставку до 7% годовых. В июле показатель уменьшили до 7,25 с 7,5%, а в июне снижение было с 7,75%