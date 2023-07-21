Деньги 21 июля 2023, 15:58 Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке ЦБ Глава ЦБ РФ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки РИА «Новости»

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Дальнейшее повышение ключевой ставки могут обсудить на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, с учетом изменений в оценке экономической ситуации потребуется более высокая траектория ключевой ставки. Это необходимо, чтобы завершить следующий год с инфляцией на цели вблизи 4%, подчеркнула председатель Банка России.

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«На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», — указала она.

Набиуллина добавила, что шаг возможного повышения будет зависеть от того, в какой мере поступающие данные повлияют на оценку регулятором развития ситуации и баланса рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 году.

В пятницу, 21 июля, ЦБ впервые с февраля 2022 года поднял ключевую ставку до 8,5% годовых.