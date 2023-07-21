21 июля 2023, 15:58
Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке ЦБ
Глава ЦБ РФ Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки
Дальнейшее повышение ключевой ставки могут обсудить на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, с учетом изменений в оценке экономической ситуации потребуется более высокая траектория ключевой ставки. Это необходимо, чтобы завершить следующий год с инфляцией на цели вблизи 4%, подчеркнула председатель Банка России.
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«На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», — указала она.
Набиуллина добавила, что шаг возможного повышения будет зависеть от того, в какой мере поступающие данные повлияют на оценку регулятором развития ситуации и баланса рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 году.
В пятницу, 21 июля, ЦБ впервые с февраля 2022 года поднял ключевую ставку до 8,5% годовых.
ЦБ РФ
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