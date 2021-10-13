Платежи по ипотеке и сроки кредитов на жилье выросли в России

За год в России подорожала ипотека. Средний ежемесячный платеж по ней вырос на 14% — до 18,8 тысячи рублей. Изменения эксперты связывают с ростом цен на квартиры и поднятием ставок.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова уточнила в беседе с газетой «Известия», что на 16% увеличилась и средняя кредитная сумма. Она достигла 2,9 миллиона рублей.

На 10% вырос срок ипотеки — он преодолел 20-летний рубеж. Жилищные кредиты в 2020 году оформляли в среднем на 18 лет.

В банках тенденцию связывают с подорожанием жилья. При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке остался прежним — на уровне 15-20%. Эксперты отметили, что за год цены на первичном рынке поднялись на 20-40% в Центральном федеральном округе. В регионах они выросли примерно на 30%.

Решетникова подчеркнула, что у большинства заемщиков доходы за ушедший период на столько не выросли. Долговая нагрузка ощущается больше, а денежных средств для досрочного погашение кредита становится меньше.

«Люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно», — сказала она.

Уровень долгосрочного погашения жилищных займов последние несколько лет рос благодаря снижению ставок и массовому рефинансированию кредитов. После увеличения ЦБ в 2021 году размера ключевой ставки начали расти и банковские.

На рынке предположили, что средний чек ипотечных выдач покажет умеренный рост, как и дальнейшее снижение доли досрочных погашений. Существенные изменения в сроках кредитования маловероятны.