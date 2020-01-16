Специалисты прогнозируют рост цен на жилье в 2020 году

С июля 2019 года финансирование долевого строительства и ипотеки на первичном рынке происходит через счета эскроу. Средства дольщиков застройщик может получить, только после окончания строительства. Застройка ведется либо на собственные средства, либо с помощью банковских кредитов. Если квартиру покупают в ипотеку, деньги на эскроу-счет переводит банк, в котором она оформлена.

В агентстве недвижимости «Метриум» отметили, что к концу 2020 года около половины всего строящегося жилья будет продаваться через эскроу-счета, которое в результате «будет дороже, чем могло быть без участия банков».

За прошлый год в целом по стране жилье в новостройках подорожало на 30%, до 68 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное — на 5%, до 45 тысяч рублей, заявили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

За 2020 год жилье в новых домах может подрасти в цене на 15%, считают представители «Векторстройфинанс» и ГК «Основа». Аналитики ЦИАН прогнозируют подорожание на первичном рынке на 10%, на вторичном — на 6%.

Инфляцию в качестве одной из причин будущего подорожания назвали в девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции». В «Векторстройфинансе» отметили также, что ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 6%, что приведет к снижению ставки по ипотеке. Это, в свою очередь, увеличит спрос и выльется в рост стоимости жилья.