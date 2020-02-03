Западные экономисты предрекли рублю долгое падение. В России с ними не согласились

Причиной аналитики финансовой организации назвали неопределенность ситуации в преддверии выборов президента США.

В случае продолжения торговых войн, которые начал Вашингтон, инвесторы откажутся от покупок акций российских компаний или других рискованных активов. Кроме того, Федеральная резервная система США намерена сократить скупку ценных бумаг начиная со второго квартала.

С пессимизмом на российскую экономику смотрит международное рейтинговое агентство S&P. При этом оно отметило правильную политику Центробанка по снижению инфляции, сокращению госдолга и накоплению финансовой подушки безопасности.

Угрозами для экономики страны остаются зависимость от экспорта нефти и газа, низкая конкуренция, санкции, проблемы бизнеса с надзорными органами. Все это приведет к тому, что рост российской экономики замедлится в два раза по сравнению с мировой.

Однако в отличие от европейского банка в агентстве проблем для выполнения правительством России своих обязательств не видят. В случае наступления кризиса страна просто использует свои накопления. Однако в реальном секторе экономики продолжится застой, а спрос на товары и услуги среди населения продолжит снижаться.

Российские экономисты не согласились с иностранными коллегами. Они отметили, что действия США повлияют на всю мировую экономику, что приведет к глобальному замедлению. При этом в России уже начали реализовываться национальные проекты. Их эффективность проявится по итогам ближайших двух лет. Это позволит российской экономике расти на три процента в год.

По прогнозам отечественных экспертов, весной курс будет в диапазоне 63−63,5 рубля за доллар, в среднем по году — 65−67.