    29 мая 2020, 19:31

    На выплаты работающим медикам направят 12,6 млрд рублей

    Арина Гудилова

    Правительство России выделило Министерству здравоохранения 12,6 миллиарда на федеральные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
    На выплаты работающим медикам направят 12,6 млрд рублей

    Это следует из соответствующего распоряжения, пишет ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель». Чиновники начали высчитывать часы работы медицинских работников для выплаты им денег. Из-за этого стимулирующие надбавки поступали с большой задержкой.

    Кабмин сообщил, что выплаты медицинскому персоналу будут осуществляться без учета времени работы с коронавирусными больными. Согласно новому распоряжению, деньги положены также водителям скорой помощи.