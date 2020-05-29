На выплаты работающим медикам направят 12,6 млрд рублей

Правительство России выделило Министерству здравоохранения 12,6 миллиарда на федеральные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Это следует из соответствующего распоряжения, пишет ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель». Чиновники начали высчитывать часы работы медицинских работников для выплаты им денег. Из-за этого стимулирующие надбавки поступали с большой задержкой.

Кабмин сообщил, что выплаты медицинскому персоналу будут осуществляться без учета времени работы с коронавирусными больными. Согласно новому распоряжению, деньги положены также водителям скорой помощи.