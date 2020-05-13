ВТБ сообщило о мошенничестве на возвратах авиабилетов

В ВТБ отметили рост активности мошенников, желающих заработать на новом способе возврата денежных средств за авиабилеты. Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек рассказал «360», как не попасться на удочку злоумышленников.

Банки-эквайер, работая с предприятиями-авиаперевозчиками, а также агрегаторами по продаже билетов, наблюдали в марте–апреле 2020 года беспрецедентное количество объемов продаж и сопутствующий этому рост возвратов билетов, рассказал Киричек.

По его словам, возвраты инициировали граждане, у которых ранее были планы совершить поездки в майские праздники или летом. Они обращались в авиакомпании или к агрегаторам, у которых билеты покупали. Киричек отметил, что в настоящее время не все эти заявки удовлетворены.

«Оцениваем, что пул таких клиентов перевозчиков очень большой, и ожидаемо, что этой ситуацией начинают пользоваться мошенники, проводя возможно холодные прозвоны, либо получая какие-то базы, какую-то информацию о покупателях», — рассказал руководитель департамента эквайринга ВТБ. По его словам, мошенники могут делать звонки и предлагать свои посреднические услуги по возврату этих средств, либо начинают упоминать и ваучеры и сертификаты. Мошенники могут просить дать им реквизиты карты для того, чтобы якобы перевести на счет стоимость билета. Киричек отметил, что уже получено несколько обращений от бдительных клиентов, которые, не идя на поводу у мошенников, обратились в банки за комментариями.

«Мы, конечно, всех информируем, что не нужно передавать никаких карточных данных. Банк никогда или условно сознательный перевозчик такую информацию у клиента не просит», — сказал Киричек. Кроме того, не нужно сообщать 3D-код.

«Это, собственно, инициирование платежа и перевода с карты на карту, клиенту приходит 3D-код, который вводится, но и все, практически такой платеж он безотзывный и деньги утрачены», — объяснил руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Учитывая объем клиентов, которые сейчас заинтересованы в возврате своих средств и информационную неопределенность по ваучерам, и как компаниям все-таки полностью урегулировать эти долги, по утраченным билетам, считаем, что количество таких мошенничеств может расти, рассказал Киричек.