Россияне понимают под финансовой грамотностью умение рассчитать сумму кредита, детально сравнить условия по финансовым продуктам от разных банков, а также не попадаться на схемы мошенников. Об этом свидетельствуют данные опроса финансовой компании IDF Eurasia, которые привела «Газета.ru».

На вопрос о том, считаете ли вы себя финансово грамотным, положительно ответили 25% респондентов. Еще 26% пояснили, что скорее рассматривают себя в таком статусе, нежели нет. Отрицательно ответили на вопрос о знании финансового рынка 47% опрошенных (скорее нет, чем да — 27%, однозначно нет — 20%).

Еще 2% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос о собственной финансовой грамотности.

Большая часть опрошенных заявила, что под финансовой грамотностью понимает изучение информации о том, как не стать жертвой мошенников, нацеленных на их деньги. Такой ответ выбрали 44% опрошенных. Еще 42% респондентов заявили, что умеют рассчитывать сумму займа исходя из своих потребностей и возможностей. Сравнивать условия различных банков и компаний по финансовым продуктам умеют 38% участников опросов.

Респонденты оценили свои знания и умения в области финансовой грамотности на три балла, то есть удовлетворительно. Но, по данным компании, этот показатель выше, чем до пандемии, когда свои знания участники опроса оценивали только на два балла.

«Результаты опроса показали, какие конкретно действия граждане предпринимают на бытовом уровне для повышения своей финансовой грамотности. Это те простые шаги, которые не требуют никаких специальных навыков и доступны практически каждому», — отметила генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

В опросе приняли участие 5500 респондентов в возрасте 18−60 лет из всех регионов России.