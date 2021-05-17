Блоги, чеснок и веники. Топ-3 истории россиян, заработавших миллионы на своих дачах

Дачный сезон всегда требует немалых вложений в огород и содержание участка. Но на загородную жизнь можно не только тратиться, но и зарабатывать на ней. Предприимчивые дачники уже смогли сколотить миллионы, всего лишь сажая чеснок и плетя веники.

Одним из таких дачников стал Максим, решивший снимать видео на YouTube. Молодой человек делает ролики о деревенской жизни и рассказывает, как спилить дерево или поставить теплицу.

«Монетизация этого видеоролика принесла мне куда больше, чем стоит сама теплица. То есть я на ней даже заработал», — рассказал Максим в эфире телеканала НТВ.

По его словам, видео набрало уже более 1,5 миллиона просмотров, принеся как минимум 100 тысяч рублей. Сейчас на канал дачника подписано почти 500 тысяч человек. За такое количество зрителей Максим получил серебряную кнопку YouTube.

Успеха на грядках удалось добиться и Марату Зиятдинову. Свой первый миллион мужчина заработал на выращивании чеснока, за что прослыл у соседей чесночным магнатом. Сам Заятдинов утверждает, что сколотил на растении уже три-четыре миллиона рублей.

Еще одним дачником-миллионером стал Тимур Кузнецов. Он плетет веники на продажу, которые и приносят мужчине такую же сумму в сезон.