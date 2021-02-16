Россиянам предложили хранить цифровые рубли на смартфонах

Сотовые операторы думают о создании кошельков на смартфонах для хранения цифровых рублей. Для пользователей такой вариант будет удобным, но эксперты предупредили о рисках.

«Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на Smart-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции. А также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме», — сообщили «Известиям» в «Билайне».

Пользователи с помощью смартфона смогут не только хранить цифровую валюту, но также производить оплату и делать переводы. В «Мегафоне» отметили, что идентификатором для привязки валюты к кошельку может быть такой сервис, как «Мобильный ID». Также возможно записать криптоключи на SIN-карту для безопасности.

По словам главы «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игоря Антонова, для привязки кошелька к номеру телефона потребуется уверенность в том, что SIM-картой пользуется определенный человек. Сотовым операторам же придется привязывать номера к реальным пользователям и производить чистку базы данных.