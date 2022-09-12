Аналитики заговорили о возможном снижении ключевой ставки до 7,5 % в сентябре | 360°

Деньги 12 сентября 2022, 08:47 Поделиться Telegram

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Viber Аналитики заговорили о возможном снижении ключевой ставки до 7,5 % в сентябре «Известия»: ключевую ставку в сентябре могут снизить до 7,5% РИА «Новости»

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Банковские аналитики высказываются за то, чтобы снизить ключевую ставку на 0,5% на заседании совета директоров Центробанка (ЦБ) 16 сентября. По крайней мере такое мнение высказали 9 из 12 экспертов, опрошенных газетой «Известия».

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Еще двое — из Совкомбанка «Сбера» — считают, что регулятор пойдет на более резкий шаг и опустит ставку на 1% до 7%. При этом специалисты банка УБРиР предположили, что ключевая ставка останется без изменений и все так же будет равна 8%.

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Сокращение ключевой ставки специалисты объясняют динамикой изменения цен в стране. Согласно недельным данным, дефляция продолжает опережать сезонные нормы, по итогам месяца уменьшение цен может стать максимальным для августа за всю историю наблюдений. Об этом сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Росстат к концу последнего летнего месяца зафиксировал дефляцию в 0,16% — на протяжении 15-й недели подряд.

«Шаг регулятора на 0,5%вниз будет обоснован, в том числе, снижением оборота розничной торговли как важного индикатора отсутствия „перегретого“ спроса. А также постепенным снижением ставок индикаторов денежного рынка и относительно устойчивым курсом рубля», — отметил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

По его словам, избранный ЦБ понижательный тренд, не только соответствует ситуации в экономике, но и говорит о том, что сейчас выбрана модель «более активного использования процентного канала трансмиссионного механизма».

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