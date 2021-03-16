Россияне потратили рекордную сумму на повседневные расходы в феврале

Номинальные траты россиян на товары повседневного спроса в феврале достигли рекордных значений. В годовом выражении расходы увеличились на 4,5%, а Индекс покупательской активности вырос на 186%. Об этом говорят данные исследовательского холдинга «Ромир».

Индекс покупательской активности стали рассчитывать в 2012 году. В феврале 2021 года значение стало рекордным, так как ИПА достиг 186%. При этом номинальные расходы в годовом выражении повысились на 4,5%, сообщила газета «Известия».

Но траты в реальном выражении снизились на 1,3% по сравнению с февралем 2020 года. Речь идет о расходах, очищенных от инфляции. Если сравнивать со средними значениями за 12 месяцев, то падение составило 2,3%.

По словам исполнительного директора «Ромир» и Mile Group Инны Караевой, рост трат обусловлен инфляцией. Потребительский спрос не растет, а рынок продолжает находиться на одном уровне, при этом покупатели платят больше, приобретая меньше. В холдинге отметили, что фактически такая ситуация говорит о снижении реальной покупательской активности.