Депутат Госдумы предложил увеличить вдвое сумму субсидии на покупку авто

В Госдуме предложили продлить действие субсидий на покупку семейных автомобилей и поднять планку до трех миллионов рублей. Депутат Василий Власов рассказал «360», кто сможет участвовать в программах и почему решено было увеличить сумму вдвое.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в России уже действуют. Купить автомобиль по льготной ставке и со скидкой могут россияне, на иждивении которых находится минимум один несовершеннолетний, или впервые приобретающие авто. Для жителей Дальнего Востока размер субсидии составляет 25% от стоимости нового автомобиля, для остальных регионов — 10%.

Как правило, по словам Василия Власова, получатели субсидий покупали универсалы и минивэны. Однако цены выросли. Например, стоимость автомобиля для многодетной семьи давно превысила 1,5 миллиона рублей и приблизилась к трем.

Автосалоны сказали, что цены на новые автомобили выросли на 50%, где-то на 70%. Новый бюджетный автомобиль уже давно вышел на пределы миллиона рублей. Даже LADA Granta Classic, которую «АвтоВАЗ» представил не так давно, в комплектации без подушки безопасности и других опций стоит в районе 700 тысяч рублей

Он предложил не только продлить действие программ на 2022 год, но и увеличить максимальную стоимость покупки. Сейчас ценник на автомобиль не должен превышать 1,5 миллиона рублей, депутат предложил увеличить его вдвое. Письмо парламентария на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с просьбой изменить условия есть в распоряжении RT.

«На 2022 год средства на эти программы еще не выделяли. Считаю, что нужно поднять планку. Основная задача — спровоцировать покупательную возможность людей. Эти деньги пойдут также на поддержку отечественных автопроизводителей», — предупредил Василий Власов.