На поддержку инвалидов выделили 1,5 миллиарда рублей

Деньги поступят трем организациям. Это Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих. Средства «помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу», сказано в пресс-релизе.

Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от уплаты НДС. В список попали материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий. В результате стоимость протезов должна снизиться, а объемы производства средств реабилитации для инвалидов — вырасти, прогнозируют в кабмине.

Ранее Минтруд включил ковидные осложнения в перечень причин инвалидности у медицинских работников. Помимо врачей и медсестер новая норма коснется водителей скорой помощи, работавших с пациентами, у которых подтвердился COVID-19.