Студенты-медики пожаловались на отсутствие ковидных выплат

Студенты медицинских вузов жалуются на невыплату денег, положенных за работу во время пандемии. Об этом «Известиям» рассказали учащиеся из Архангельской области и Алтайского края. Похожая ситуация складывается и на Дальнем Востоке, сообщило издание.

Речь идет о студентах Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске, Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Согласно постановлению правительства, им положена социальная выплата за прохождение практики в ноябре-декабре 2020 года. До конца года студентам должны были начислить по 10 тысяч рублей за каждый месяц практики. Учащимся медколледжей — по семь тысяч.

«Стипендия у нас всегда приходит вовремя, а вот выплату за практику до сих пор никому не перечислили», — сообщила студентка СГМУ, добавив, что ее сокурсники сталкивались с ковидными больными.

Ректор СГМУ Любовь Горбатова на встрече с учащимися сказала, что задолженность по выплатам превышает 4,5 миллиона рублей. По ее словам, университет от Минздрава эти средства не получил.