Уточняется, что январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,09% до 48,38 доллара за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе составили 45,37 доллара за баррель, подскочив на 1,02%.

«На мой взгляд, цена сейчас вышла на те уровни, которые являются экономически обоснованными, экономически равновесными фундаментально, и колебания вокруг этой цены, конечно, возможны», — прокомментировал специалист.