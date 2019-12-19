СМИ рассказали о долгах, которые лягут на наследников бизнеса

Верховный суд РФ заявил о переходе долгов компании-банкрота на наследников виновного лица в случае его смерти. Такое произойдет, если умершего директора или владельца признают виновным в доведении предприятия до банкротства.

По наследству, по мнению ВС, передается как имущество, так и долги. Исключение составляют лишь те, что связаны с личностью неразрывно, уточнила газета «Коммерсант». При этом наследники могут быть не в курсе имеющейся задолженности.

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Взыскать долг можно как иском против них в рамках стоимости наследства, так и против наследственной массы. Было ли унаследованное имущество выведено или приобретено за счет активов банкрота, роли не играет.

Наследникам дадут возможность опровергнуть вину банкрота, чьи долги они в итоге получили. В сборе доказательств им обязали помочь суды.

По мнению юристов, решение Верховного суда не лишено логики как поддержка кредиторов. Однако теперь другие контролирующие должника лица, возможно, будут стараться сделать так, чтобы вся вина легла на умершего должника.