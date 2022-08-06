Россияне сократили число займов на личные нужды

Россияне начали занимать гораздо денег на личные нужды, такие как лечение, образование и отпуск. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, написало РИА «Новости».

В июле доля займов упала до уровня 10,3% в годовом выражении, сократившись с 15,3% по сравнению с июлем 2021 года.

Так, в июне–июле доля займов на медицинские нужды составила 4,6%, тогда как год назад этот показатель составлял 7,9% от общего числа выданных займов.

По мнению аналитиков, это связано с проявлением пандемии коронавирусной инфекции. Также до 3% снизились займы на отдых, отпуск и образование — до 2,3%.

При этом серьезно выросла доля потребительских займов, за год показатель поднялся с 26,8 до 48,3%.

Таким образом, в июле россияне чаще всего брали займы на потребительские нужны (48,3%), домашний ремонт (13,2%), непредвиденные и срочные расходы (9,4%), крупные приобретения (9,3%) и ремонт автомобиля (5,4%).