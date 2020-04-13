Российские банки на послаблениях Центробанка РФ в условиях кредитных каникул для граждан и малого бизнеса могут сэкономить до полутора триллионов рублей. Им разрешили не создавать дополнительные резервы под просроченные долги, и финансовые организации смогут высвободить значительные средства.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование, подготовленное для издания в РЭУ имени Плеханова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже пообещала пристально следить за процессом предоставления клиентам кредитных каникул, но в Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают, что нужно досрочно начинать работу финомбундсмена. Эксперты рынка уверены, что средства нужно направлять людям напрямую, а не через банковскую прокладку.

Поблажки Центробанка помогут снизить убытки, но, возможно, правительству следовало бы поддерживать не банки, а самих граждан и малый бизнес.

Малые и средние предприниматели могут подать заявку на беспроцентный кредит на шесть месяцев на выплату зарплат сотрудникам. Центробанк разрешил не создавать резервы под просроченные долги, а это позволит банкам высвободить огромные средства.

«Если мы говорим о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это выливается в один-полтора триллиона рублей», — отметил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что пока старт программы довольно низкий.

«Могу сказать, что по зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок на почти шесть миллиардов рублей, удовлетворено пока 234 заявки на очень маленькую сумму — 76 миллионов рублей», — сообщила Набиуллина. Она подчеркнула, что система раскачивается очень медленно, и с банками будет проведена соответствующая работа, чтобы механизм заработал.

С 20 марта от физических лиц в банки поступило свыше 107 тысяч заявлений об изменении кредитного договора. За недели до 7 апреля их число выросло до 76 тысяч заявлений за семь дней.

10 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин повысил максимальный долг по ипотеке, по которому предоставляются каникулы. В Москве — до 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока — до трех миллионов, для остальных субъектов федерации — до двух миллионов.