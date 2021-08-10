Банковским вкладчикам объяснили, почему на инфляции не заработать

Инфляция влияет не только на рост цен, но и банковские ставки. Однако заработать на них почти невозможно. Об этом сообщил LIFE.

На данный момент банки предлагают вкладчикам 8% годовых. Однако условия таких вкладов имеют ряд ограничений. Некоторые банки предлагают высокий процент, но ограничивают общий доход по вкладу 14 тысячами рублей. Другие ограничивают сумму вклада.

«Я считаю, что пока банковские депозиты еще в полной мере не подстроились под экономические реалии. На это указывает и то, что большинство заявленных предложений с высокими ставками очевидно не рассчитано на массового вкладчика, а носит некий рекламный характер, а также тот факт, что крупнейшие российские банки не торопятся взвинчивать проценты по своим депозитам, ведь для их выплат надо потенциально иметь соответствующий доход», — рассказал начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев.

Он предупредил, что подобный подход может привести к увеличению количества просроченных кредитных задолженностей.