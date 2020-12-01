facebook_pixel
    01 декабря 2020, 05:10

    СМИ: ЦБ затеял масштабную реформу лицензий на финансовом рынке

    Кирилл Фролов

    Центральный банк России хочет изменить систему лицензирования на финансовом рынке. Планируется, что реформа коснется не только банков или страховых компаний, но и, например, соцсетей, которые предлагают финансовые услуги, сообщил «Коммерсант».
    СМИ: ЦБ затеял масштабную реформу лицензий на финансовом рынке

    По данным издания, нескольким участникам рынка уже разослали вопросы по будущей реформе. В ЦБ сообщили о подготовке доклада, посвященного совершенствованию допуска игроков на финансовый рынок. Документ «будет опубликован в ближайшее время, чтобы все заинтересованные лица смогли принять участие в обсуждении», добавили там.

    У тех, кто получил вопросы от ЦБ, регулятор интересуется, стоит ли выдавать лицензию на осуществление платежей любой или только крупной (публичной) компании без открытия счета торговой сети. Можно ли допускать такие компании к участию в торгах на бирже? Могут ли интернет-сервисы, соцсети, маркетплейсы, телекоммуникационные компании предлагать банковские услуги, страхование, управление активами, платежную систему?

    В целом участники рынка, опрошенные изданием, поддерживают переход к лицензированию по виду деятельности. Нужно приходить к генеральным лицензиям, как это сделано на Западе: банковская, страховая и инвестиционная, считает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. Она отметила, что сейчас на практике многие совмещают разные виды финансовой деятельности. Например, брокерскую, управление ПИФами, доверительное управление и другие.