СМИ: ЦБ затеял масштабную реформу лицензий на финансовом рынке

По данным издания, нескольким участникам рынка уже разослали вопросы по будущей реформе. В ЦБ сообщили о подготовке доклада, посвященного совершенствованию допуска игроков на финансовый рынок. Документ «будет опубликован в ближайшее время, чтобы все заинтересованные лица смогли принять участие в обсуждении», добавили там.

У тех, кто получил вопросы от ЦБ, регулятор интересуется, стоит ли выдавать лицензию на осуществление платежей любой или только крупной (публичной) компании без открытия счета торговой сети. Можно ли допускать такие компании к участию в торгах на бирже? Могут ли интернет-сервисы, соцсети, маркетплейсы, телекоммуникационные компании предлагать банковские услуги, страхование, управление активами, платежную систему?

В целом участники рынка, опрошенные изданием, поддерживают переход к лицензированию по виду деятельности. Нужно приходить к генеральным лицензиям, как это сделано на Западе: банковская, страховая и инвестиционная, считает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. Она отметила, что сейчас на практике многие совмещают разные виды финансовой деятельности. Например, брокерскую, управление ПИФами, доверительное управление и другие.