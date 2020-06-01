На учебу и квартиру. Сколько россияне откладывают на будущее детей

Россияне считают необходимым обеспечить будущее своих детей. 62% жителей больших городов откладывают деньги на учебу и жилье.

Как пишет газета «Известия», со ссылкой на опрос, приуроченный Международному дню защиты детей 1 июня, В Махачкале оказалось больше всего ответственных родителей — 82% из них заботятся о накоплениях. На втором месте Барнаул (73%), а на третьем Астрахань (72%).

В Москве и Санкт-Петербурге родители, готовые копить на будущее своих детей в меньшинстве. Только 44% москвичей и 34% петербуржцев откладывают деньги на эти цели.

Зато в самых обеих столицах суммы намного больше, чем в регионах. В Москве, например, на обучение и жилье откладывают до 17,2 миллионов рублей, в Петербурге — 9,5 миллиона. В других крупных городах речь идет о сумме от 6,2 миллиона рублей в Екатеринбурге до 2,8 миллиона в Махачкале.

Среди самых распространенных целей накоплений россияне назвали оплату образования и покупку квартиры. Свое мнение высказали жители 37 городов.