Депутат предложил ввести налог на богатых россиян

В России необходимо ввести прогрессивный налог до 35% на доходы физических лиц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«15% налога — это ни о чем. Деньги богатых легко считаются, да и самих людей немного. Олигархи сами согласны с введением подоходного налога по прогрессивной ставке», — заявил он.

Делягин отметил, что необходимо лишить возможности бизнесменов «прогонять» денежные средства через ИП и платить всего 6% налога.

В настоящее время базовый налог на доходы физлиц составляет 13%. Для лиц, которые зарабатывают выше пяти миллионов рублей в год, действует повышенная ставка 15%.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что у правительства нет планов относительно изменения ставки НДФЛ в ближайшие время.