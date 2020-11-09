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    09 ноября 2020, 03:12

    Частных инвесторов на бирже будет 10 млн уже в 2021 году

    Кирилл Фролов

    Россияне закрывают депозиты с низкой доходностью, вкладывая деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), золото и ценные бумаги. В стране уже больше семи миллионов частных инвесторов, в 2021 году их число может достигнуть 10 миллионов, рассказал «Известиям» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
    Частных инвесторов на бирже будет 10 млн уже в 2021 году

    Руководитель инвестиционного направления Группы ВТБ Владимир Потапов отмечает, что рынок инвестиционных продуктов «еще очень далек от насыщения».

    «Доля ценных бумаг в сбережениях россиян приближается к 20%, что очень мало по сравнению с развитыми странами (более 70%)», — привел он статистику.

    В «Сбере» констатируют «устойчивый интерес к инструментам с доходностью выше, чем по депозитам, но с умеренным уровнем риска».

    «Например, вырос спрос на рублевые и валютные облигации. Также популярны ИИС, которые помимо прибыли от торговли ценными бумагами дают еще 13-процентный налоговый вычет», — сообщили в пресс-службе банка. С января по сентябрь клиенты «Сбера» открыли 1,5 миллиона таких счетов.

    Клиенты ВТБ за январь–октябрь вложили в инвестиционные продукты на 69% больше средств, чем за тот же период годом ранее. В Московском кредитном банке доля таких инструментов выросла втрое, в Россельхозбанке рост составил 50%, в «Дом.рф» — 30%, в Почта Банке — 20%. Большинство частных инвесторов предпочитают золото, ИИС, паевые инвестиционные фонды и ценные бумаги.