Частных инвесторов на бирже будет 10 млн уже в 2021 году

Руководитель инвестиционного направления Группы ВТБ Владимир Потапов отмечает, что рынок инвестиционных продуктов «еще очень далек от насыщения».

«Доля ценных бумаг в сбережениях россиян приближается к 20%, что очень мало по сравнению с развитыми странами (более 70%)», — привел он статистику.

В «Сбере» констатируют «устойчивый интерес к инструментам с доходностью выше, чем по депозитам, но с умеренным уровнем риска».

«Например, вырос спрос на рублевые и валютные облигации. Также популярны ИИС, которые помимо прибыли от торговли ценными бумагами дают еще 13-процентный налоговый вычет», — сообщили в пресс-службе банка. С января по сентябрь клиенты «Сбера» открыли 1,5 миллиона таких счетов.

Клиенты ВТБ за январь–октябрь вложили в инвестиционные продукты на 69% больше средств, чем за тот же период годом ранее. В Московском кредитном банке доля таких инструментов выросла втрое, в Россельхозбанке рост составил 50%, в «Дом.рф» — 30%, в Почта Банке — 20%. Большинство частных инвесторов предпочитают золото, ИИС, паевые инвестиционные фонды и ценные бумаги.