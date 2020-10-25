На аукцион выставили ботфорты из «Красотки» и световой меч Оби-Ван Кеноби
Генеральный директор Prop Store Стивен Лейн сообщил Fox Business, что философия аукционного дома заключается в возможности дать коллекционеру любого уровня купить что-нибудь интересное.
Самым ценным предметом на торгах будет световой меч Оби-Ван Кеноби, которого сыграл Юэн МакГрегор в 2005 году в фильме «Звездные войны: Месть ситхов». Предполагается, что он уйдет за 103-155 тысяч долларов.
Фанатики культового фильма 80-х Top Gun смогут побороться за куртку Пита «Маверика» Митчелла, которого сыграл Том Круз. Она может принести 15-21 тысячи долларов.
Среди других примечательных лотов есть механическая голова из фильма «Чужой», оцененная в сумму от 52-78 тысяч долларов, а также ботфорты, которые носила Джулия Робертс в «Красотке».
На аукцион будут выставлены тренировочный костюм Джеймса Бонда для MI 6 из «Skyfall» и шляпа, в которой Джек Николсон сыграл Джокера в фильме 1989 года « Бэтмен».
Крайне ценным лотом считается полный костюм Нео из «Матрицы: Перезагрузка». На ботинках даже есть метка с инициалами Киану Ривза. Комплект оценивается в 50-80 тысяч долларов.
Одним из самых доступных предметов на аукционе будет плакат к фильму «Гарри Поттер и философский камень», подписанный Дэниелом Рэтклиффом (Гарри Поттер) и Рупертом Гринтом (Рональд Уизли).
В коллекции аукционного дома также есть хрустальный шар из сказки «Лабиринт» с Дэвидом Боуи, который сыграл там короля гоблинов Джарета. Он оценивается в 13-19 тысяч долларов.
Из-за пандемии коронавируса двухдневный аукцион пройдет в режиме видеоконференции.