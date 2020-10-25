На аукцион выставили ботфорты из «Красотки» и световой меч Оби-Ван Кеноби

Ведущий аукционный дом Соединенного Королевства Prop Store 1–2 декабря этого года проведет торги, на которых будут выставлены предметы, знакомые миллионам поклонников блокбастеров Голливуда. За более чем 900 наименований планируется выручить примерно 5,6 миллионов долларов.

Генеральный директор Prop Store Стивен Лейн сообщил Fox Business, что философия аукционного дома заключается в возможности дать коллекционеру любого уровня купить что-нибудь интересное.

Самым ценным предметом на торгах будет световой меч Оби-Ван Кеноби, которого сыграл Юэн МакГрегор в 2005 году в фильме «Звездные войны: Месть ситхов». Предполагается, что он уйдет за 103-155 тысяч долларов.

Фанатики культового фильма 80-х Top Gun смогут побороться за куртку Пита «Маверика» Митчелла, которого сыграл Том Круз. Она может принести 15-21 тысячи долларов.

Среди других примечательных лотов есть механическая голова из фильма «Чужой», оцененная в сумму от 52-78 тысяч долларов, а также ботфорты, которые носила Джулия Робертс в «Красотке».

На аукцион будут выставлены тренировочный костюм Джеймса Бонда для MI 6 из «Skyfall» и шляпа, в которой Джек Николсон сыграл Джокера в фильме 1989 года « Бэтмен».

Крайне ценным лотом считается полный костюм Нео из «Матрицы: Перезагрузка». На ботинках даже есть метка с инициалами Киану Ривза. Комплект оценивается в 50-80 тысяч долларов.

Одним из самых доступных предметов на аукционе будет плакат к фильму «Гарри Поттер и философский камень», подписанный Дэниелом Рэтклиффом (Гарри Поттер) и Рупертом Гринтом (Рональд Уизли).

В коллекции аукционного дома также есть хрустальный шар из сказки «Лабиринт» с Дэвидом Боуи, который сыграл там короля гоблинов Джарета. Он оценивается в 13-19 тысяч долларов.

Из-за пандемии коронавируса двухдневный аукцион пройдет в режиме видеоконференции.