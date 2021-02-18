Средства россиян в банках в январе снизились на 880 млрд рублей

Средства населения на счетах в российских банках в январе 2021 года снизились на 2,7% или на 881 миллиард рублей по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Средства населения снизились на 881 млрд руб. (-2,7%) после притока почти на 5% в декабре 2020 года», — говорится в документе, выдержку из которого приводит ТАСС.

Подобное снижение, как отмечает регулятор, происходит каждый год. Оно связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе части январских пенсий. В январе при этом из-за праздников происходит традиционный рост расходов.

В документе также сказано о замедлении роста вложений россиян в недвижимость. Это тоже может быть связано с длительными праздниками. Вместе с этим в последующие месяцы можно ждать усиления роста.

Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе готовится в Минфине. Соответствующий пункт появился в плане законопроектной деятельности ведомства на 2021 год. Готовящийся законопроект предусматривает возможность работающим россиянам накопить на часть пенсии за счет взносов дополнительных средств в системе негосударственных пенсионных фондов. Все это будет происходить при поддержке государства.