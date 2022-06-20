Реальные располагаемые доходы россиян в 2022 году сократятся на 6,8%. Об этом свидетельствуют проектировки Минфина России, которые опубликовал ТАСС.

Специалисты министерства подготовили документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В нем указано, что реальные располагаемые доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, сократятся на 6,8%. По итогам 2023 года этот показатель вырастет на 1,3%.

Кроме того, в текущем году произойдет снижение реальных заработных плат на 3,8%, а по итогам следующего года — рост на 0,8%.

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил добиться снижения уровня бедности и повышения доходов россиян уже в 2022 году. Достижение этой цели он назвал главным показателем эффективности органов власти. В июне минимальный размер оплаты труда, пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум в России увеличили на 10%.