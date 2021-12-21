Назван курс валют на 22 декабря

Рубль подорожает относительно доллара и евро 22 декабря. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара подешевел на 47,41 копейки и составил 73,82 рубля. Евро снизился на 29,74 копейки — до 83,32 рубля.

Ранее биржевая стоимость газа в Европе по итогам торгов превысила 1700 долларов за тысячу кубометров. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла на пике отметки 1758 долларов за тысячу кубометров. После этого стоимость газа опустилась до 1675 долларов.