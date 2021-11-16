Экономист рассказал прогноз на 2022 год

В 2022 году сферу экономики ожидает стагнация. Таким прогнозом поделился экономист Андрей Колганов. Об этом сообщили NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что особых поводов для радости в грядущем году ждать не стоит. Ситуация будет развиваться по прежнему. Экономический рост будет крайне медленным. При этом роста доходов ждать не стоит, передало «Утро.ру».

«Но никаких катастрофических событий вроде девальвации рубля я не предвижу», — отметил специалист.

По его мнению, Центробанк вряд ли будет повышать ключевую ставку. При этом населению стоит заняться оптимизацией своих расходов.