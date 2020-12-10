Мосгордума приняла дефицитный бюджет на 2021–2023 годы

Мэрия столицы внесла документ на рассмотрение 3 ноября. После первого чтения, которое прошло 18 ноября. В документ внесли 205 поправок. Ко второму чтению депутаты подготовили еще 15 предложений.

Согласно тексту документа, доходная часть бюджета на 2021 год запланирована в объеме два триллиона 642,74 миллиарда рублей при расходах в три триллиона 152,75 миллиарда рублей. Дефицит в размере 510 миллиардов.

В 2022 и 2023 году в планах увеличить доходную часть до двух триллионов 895 миллиардов рублей и трех триллионов 161,3 миллиарда рублей соответственно. Расходы к этому времени в Москве также увеличатся до трех триллионов 235,6 миллиарда рублей и трех триллионов 344,7 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета в 2022 году составит 340,6 миллиарда рублей, а в 2023 году — 183,4 миллиарда рублей.

Как заявил в беседе с ТАСС спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, дефицитный бюджет не скажется на развитии транспорта, инфраструктуры и различных проектов. По его словам, основной упор в расходной части бюджета на следующий год сделан на развитии здравоохранения в городе. На проведение вакцинации жителей в следующем году власти заложили 10 миллиардов рублей.