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    14 сентября 2021, 21:46

    ЦБ установил курс валют на 15 сентября

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 15 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По данным издания, курс европейской валюты снизится на 13 копеек и составит 85,9880 рубля. Американский доллар подешевеет на 37 копеек и подойдет к отметке в 72,7171 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Доллар подорожал на пять копеек до 72,7 рубля. Евро подскочило до 85,88 рубля, прибавив в цене семь копеек.