ЦБ установил курс валют на 15 сентября

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 15 сентября. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, курс европейской валюты снизится на 13 копеек и составит 85,9880 рубля. Американский доллар подешевеет на 37 копеек и подойдет к отметке в 72,7171 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал положительную динамику. Доллар подорожал на пять копеек до 72,7 рубля. Евро подскочило до 85,88 рубля, прибавив в цене семь копеек.