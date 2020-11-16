Ослабление рубля увеличит инфляцию на 1%

Ослабление позиций рубля приведет к росту инфляции в 2020 году на 1 процентный пункт. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый рост цен на 3,9–4,2%, сообщили в Центробанке.

В период с 1 по 13 ноября национальная валюта торговалась на уровне 77,3–80,5 рублей за доллар и 90–93,7 рублей за евро. По данным ЦБ, в 2020 году принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом заметно сдержали эффект переноса валютного курса.

Как отметил регулятор, величину переноса обменного курса в инфляцию уменьшает практически полное отсутствие импортных услуг. Кроме того, перебои в поставках некоторых непродовольственных товаров влияют на то, что указанный эффект имеет большой временный лаг.

«Таким образом, влияние ослабления национальной валюты в 2020 году может транслироваться в инфляцию позднее, частично перенестись в 2021 год, но итоги 2021-го все же будут в большей мере определяться курсовой динамикой следующего года», — привела пояснение ЦБ газета «Известия».

По словам экспертов, девальвация могла бы принесли больший вклад в инфляцию, но процесс затормозило снижение потребительского спроса.