«Мы создаем дорогу». Подход к поддержке инноваций пересмотрят в пользу бизнеса

Бизнес в России получил мощное подспорье в лице институтов инновационного развития. Тем не менее подход к поддержке инноваций нужно менять. Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в интервью «360» в рамках ПМЭФ-2021 заметил, что главная задача — убрать издержки и риски для предпринимателей.

Дворкович напомнил, что институтов инновационного развития в России много. Все они отвечают за разные стадии, на которых находятся инновационные компании и бизнес.

«Фонд „Сколково“ и Фонд содействия инновациям, например, занимаются самой ранней стадией, когда команда только создается и начинает разрабатывать свой продукт, услугу, прототип. <…> Есть венчурные фонды или инвестиционные площадки — Роснано, РВК, ВЭБ Инновации, Skolkovo Ventures есть у нас, дочерняя структура. Они занимаются чуть более поздней стадией», — пояснил он.

Промежуточным периодом председатель фонда «Сколково» назвал «посевные структуры, посевные инвестиции, бизнес-ангелы». Они отвечают за переход компании от начальной стадии к венчурным.

«В конце существует тема масштабирования и промышленного внедрения, где работают сами структуры ВЭБ, поддержка экспорта и другие институты. Я не упомянул, кстати, самую начальную стадию — науку. Где собственно идеи и появляются», — подчеркнул Дворкович.

Так называемая идея бесшовности, по его словам, заключается в беспрепятственном переходе добившейся на каждой стадии успеха команды в следующую — с поддержкой института развития. Это исключит прохождение бюрократических процедур.

Чтобы не надо было <…> доказывать что-то, чтобы институт развития пользовался той информацией, той историей успеха, которая была создана совместно компанией и предыдущим институтом развития. Это не дорожная карта, мы создаем дорогу Аркадий Дворкович председатель фонда «Сколково».

Дворкович подчеркнул, что, с одной стороны, все необходимое уже есть. С другой — отсутствуют четкая координация, единые стандарты и критерии у институтов.

«Были попытки, даже когда я еще работал в правительстве, но очень непросто это все происходило. Когда институты оказались объединены в контуре ВЭБ, это стало делать легче. Когда за все отвечает одна структура, легче установить правила игры, чем если время от времени собираться на каких-то площадках», — сказал он.

Пересмотр подхода к поддержке инноваций, уточнил председатель фонда «Сколково», в первую очередь подразумевает исключение издержек и рисков для бизнеса. В рамках группы ВЭБ и каждого института развития уже установлены конкретные сроки, когда и как это будет делаться. Основные процессы планируют завершить в течение двух лет. К 2024 году нужно показать серьезные результаты.

На помощь могут рассчитывать и крупные компании. Стартапы обычно предлагают множество идей, которые не всегда направлены на создание абсолютно нового технологического процесса.

«Большинство решений — 70-80% — позволяющие снижать издержки, энергопотребление на производстве, грамотнее осуществлять ремонт оборудования или оптимизировать персонал. Таких примеров огромное количество. Но, конечно, компании иногда боятся новых решений, потому что не знают, действительно ли будет тот результат, который анонсируется», — сказал Дворкович.

Необходимо и уметь интегрировать отдельные решения в сложные корпоративные процессы. Здесь речь как раз идет о крупных компаниях, «у которых много этапов производства, много продуктов и услуг, подразделений.

Новые решения должны быть совместимы с тем, что уже есть в компании Аркадий Дворкович.

«Что мы делаем — мы делим риски с компаниями. Мы берем на себя часть рисков вместе с государством. Государство нам доверило софинансировать внедрение инновационных решений в компании. Инвестирует и компания, и мы добавляем часть средств, чтобы компания чувствовала себя более уверенно. Потому что это поддержано со стороны государства и институтов развития», — объяснил председатель фонда «Сколково».

Компаниям показывают уже примененные внедрения: так организациям становятся ясно, какой отдачи ждать от инвестиций при повторении процесса. Фонд не просто продает или покупает, а работает с бизнесом в ежедневном режиме.

«Мы осуществляем отбор технологических решений вместе, проводим программы, которые позволяют стартапу дойти до требований партнера. Мы делаем это уже много лет успешно», — подчеркнул он.

Сейчас среди популярных направлений инноваций лидирует все, что касается цифровизации, в том числе и на основе искусственного интеллекта.

Это, пожалуй, самое модное направление. Цифровизация всего — от медицины и образования до производственных процессов, госуслуг, госуправления. Цифра вошла в жизнь на каждом шагу, в каждой сфере Аркадий Дворкович.

«Вторая тема, если говорить об отрасли, — здоровье. Это касается и новых методов в агробизнесе — генетики, селекции. Это очень интересная тематика», — добавил председатель фонда «Сколково».

Он также выделил сферу новых материалов и технологий производств, включив туда 3D-печать и использование композитов. При этом смешение разнообразных основ помогает получить нужные характеристики — например, облегчить конструкцию при ее большей прочности или дать возможность работать в разных температурных режимах.

В инновациях Дворкович обратил внимание и на автоматизацию, образовательные технологии и онлайн-образование. Он также выделил вопросы кибербезопасности, новых методов защиты информационных систем и автоматизации производства, контроля за технологическими процессами в автоматическом режиме.

На вопрос о том, во что именно вкладывать деньги, председатель фонда «Сколково» заметил, что все «зависит от горизонтов». Кому-то нужна быстрая отдача, другим — прибыль через несколько лет.

Пандемия COVID-19, подчеркнул Дворкович, повысила спрос на многие технологии. Выросла и выручка стартапов — более чем на 60%. Показатель стал самым высоким за все годы. Компании «угадали, инвестировали в правильные вещи, продукты и услуги». Проблемы возникали с выходом на глобальный рынок.

«Что-то можно было делать онлайн, но это не дает полностью создать атмосферу доверия и прочувствовать, твоя ли это технология», — сказал экономист.

По его словам, на гребне волны сейчас остаются инновации в производстве. Они важны, поскольку позволяют сделать сырьевой бизнес более эффективным.

«Около 20% наших компаний работают с сырьевым сектором. Если смотреть в более длительной перспективе, сырье уже не занимает более половины российской экономики. Доля несырьевых отраслей будет расти. Темпы ускоряются, думаю, мы не узнаем наш мир лет через 10», — заключил Аркадий Дворкович.