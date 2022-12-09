Деньги 09 декабря 2022, 06:23 «М.Видео» и «Эльдорадо» решили объединить магазины «Коммерсант»: «М.Видео — Эльдорадо» ради экономии объединит сети под общим брендом «М.Видео — Эльдорадо» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Торговые сети электроники и бытовой техники «М.Видео» и «Эльдорадо» решили объединиться не только формально, но и фактически. Магазины заработают под общим брендом, рассказал «Коммерсант».

Первые точки «М.Видео + Эльдорадо» открыли в Тольятти и Рязани в качестве эксперимента. Владельцы посмотрят на результаты и решат, стоит ли распространять идею слияния на всю Россию. Главный операционный директор группы «М.Видео — Эльдорадо» Сергей Ли объяснил, что изменилась не только вывеска, но и маркетинговая стратегия, технологические решения, логистика.

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Объединение сетей под одним брендом, по его словам, уже дало результаты в виде оптимизации инвестиций и большей экономической эффективности. «М.Видео» выкупило «Эльдорадо» в 2018 году, в 369 городах работают 601 магазин первой сети и 647 — второй. В компании рассчитывают, что объединение привлечет новых покупателей, а посещаемость торговых точек увеличится на 10–15%.

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С момента объединения бренды развивали отдельно — если «Эльдорадо» специализировался на бюджетной технике, то его владелец на классе выше, рассказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В 2022 году некоторые производители ушли из России, и разница между сегментами сгладилась.