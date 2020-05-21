МВФ выделит Украине 5 миллиардов долларов
Международный валютный фонд (МВФ) даст Украине в кредит пять миллиардов долларов, чтобы страна могла выплатить свои долги. Соглашение уже почти готово. Об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на министра финансов Украины Сергей Марченко.
По словам Марченко, на данный момент идет доработка соглашения с МВФ. После того, как итоговый документ подпишут президент и глава Нацбанка Незалежной, его должен одобрить совет директоров МВФ. Предварительно, все договоренности уже получены.
Первая часть кредита будет направлена в Киев в конце мая. МВФ переведет около 1,75 миллиарда долларов, написал сайт «Утро.ру».