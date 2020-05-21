МВФ выделит Украине 5 миллиардов долларов

По словам Марченко, на данный момент идет доработка соглашения с МВФ. После того, как итоговый документ подпишут президент и глава Нацбанка Незалежной, его должен одобрить совет директоров МВФ. Предварительно, все договоренности уже получены.

Первая часть кредита будет направлена в Киев в конце мая. МВФ переведет около 1,75 миллиарда долларов, написал сайт «Утро.ру».